Cérémonie d’Investiture : Le premier Discours du Président Bassirou Diomaye Faye au CICAD

Dans le cadre solennel de la cérémonie d’investiture au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), le nouveau Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé son premier discours en tant que chef d’État, devant une assemblée nationale et internationale attentive.

Dans son allocution inaugurale, le Président Faye a souligné l’importance historique de cet événement et a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple sénégalais pour la confiance qu’il lui a témoignée en le choisissant comme leader. Il a également rendu hommage à ses prédécesseurs et aux institutions démocratiques du pays qui ont permis une transition pacifique et ordonnée du pouvoir.