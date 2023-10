Ce jeudi 12 octobre nous avons été reçus par le Directeur Général de la Senelec Papa Mademba BITEYE afin de lui remettre officiellement la pétition contre la hausse abusive des factures d’électricité. La délégation était composée de : Dr Cheikh GUEYE, Safiétou KANE NDIAYE, La Diack La Linguére Diack, @Abibou MBAYE et @Malick NIASS Nous avons eu la surprise d’être reçus par le DG, car Aziz FALL, son conseiller nous avait déjà mis en rapport avec quelqu’un d’autre pour nous recevoir. Autour de M. Bitèye, il y avait plusieurs directeurs, chefs de services et le représentant du syndicat.

M. BITEYE dans son speech a dit qu’il était bien conscient de la grogne des clients même s’il pouvait nous assurer qu’il n’y avait pas eu de hausse à leur niveau au dernier bimestre. La hausse ayant été décidé par la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie et que c’est l’instance qu’il fallait interpeler.

Il demande en outre aux Sénégalais d’apprendre à gérer leur consommation d’électricité et compte sur nous pour porter la voix et être des ambassadeurs de la Senelec.

Ma réponse :

Il est hors de question que nous soyons les porte-voix de la Senelec ou ses ambassadeurs. Vous avez déjà un service de communication avec des professionnels aguerris payés pour ce travail. En tout cas moi, je ne le ferai pas.

Je lui ai demandé de nous donner le nombre d’employés de la Senelec. Après une petite hésitation, il a lâché du bout des lèvres qu’ils étaient 3.000 et nous a demandé de ne pas trop nous appesantir sur ces chiffres et a commencé une comparaison dont je n’ai pas vu l’utilité avec la Côte d’Ivoire.

Par contre à ma question : à combien les employés de la Senelec payaient l’électricité, il a catégoriquement refusé de répondre et m’a demandé de poser cette question à la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie. Okkkaaaay !!!

Et là…. Et là…. Le drame !!!! j’ai pété un câble haute tension. J’ai demandé des comptes au SG du syndicat maison M. Aïdara sur sa sortie hier sur la TFM où il s’est permis de lister mes appareils électroménagers en direct à la télé à une heure de grande écoute ce qui a conduit à une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux par des trolls dont je suis sûre qu’ils sont à leur solde et qui m’ont même rajouté des choses que je ne possédais pas.

Je lui ai dit que ce qu’il avait fait était indigne et qu’en plus d’avoir violé ma vie privée, il avait violé mes données personnelles recueillies par un technicien envoyé en mission d’espionnage chez moi. Je précise que l’employé en question n’a fait que son travail et que c’était lui qui en avait fait un usage illégal. En plus il me mettait en danger. Si je me fais cambrioler, il en serait tenu pour responsable et j’ai déjà saisi mon avocat sur la question.

Bref, après près de 2H de rencontre voici ce qui en est ressorti :

Malick Niass, le gérant du multiservices qui a perdu 500.000 dans une erreur de manipulation sera remboursé. Le DG s’engageait personnellement à suivre son dossier.

Le DG demande à tous ceux qui considèrent que leur facture avait connu une hausse anormale d’en déposer copie avec une lettre de réclamation dans une agence Senelec partout dans le pays. Tous les cas seront traités nous assure-t-il.

Nous avons convenu de nous revoir dans un mois, dans la semaine du 13 novembre inshaAllah. J’avais proposé. Un rendez-vous dans 15 jours mais, le délai a été jugé trop court pour répertorier toutes les réclamations et surtout les traiter. On a accepté cet argument.

Nous lui avons par la suite remis officiellement la pétition avec un mémorandum contenant les points suivants.

1- Un moratoire sur les paiements des factures du bimestre juillet-août

2- Une revue de toutes la factures présentant une hausse démesurée et inexpliquée

3- Une tarification plus transparente

4- Le relèvement de la tranche sociale de 150 à 250 kw

5- Un audit du système Woyofal (coûts et compteurs)

6- La mise en place d’un système d’annulation d’une transaction sur la plateforme Woyofal

7- La possibilité pour le client de choisir entre le prépaiement et le post-paiement

8- Le respect des données personnelles des clients

9- Un meilleur service client de la Senelec

Après ñu photowu, ma croiser les bras sama kanam. DG ni ma on se serre la main ? Maniko quand on aura trouvé un accord. Nouyounaala bima yeksee doyna da ngeen may photo defko sen page.

PS: il faut cependant souligner que le DG avait décidé de nous recevoir lorsque la pétition a atteint les 5000 signatures. Même si des gens lui auraient semble-t-il déconseillé de le faire. Xamnaa ñoom pipi de chat la

Merci à tous pour le soutien. Je vous reviens pour le CR de la rencontre avec le Juge Demba Kandji, Médiateur de la République et la suite du plan d’action.

ON NE LÂCHE RIEN ! LA LUTTE CONTINUE ! MOBILISEZ-VOUS TOUS SINON LES PROCHAINES FACTURES SERONT PIRES !