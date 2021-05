Cayar : Noirs de colère les maraîchers déchirent le permis d’exploration du zircon de AIG et mettent en garde l’État

Les populations de Cayar sont dans une colère noire. À l’origine, un permis d’exploration de zircon serait attribué à une société dénommée Aig. En effet, la ressource se trouve, selon les populations, sur des périmètres maraîchers qui emploient plusieurs milliers de pêcheurs reconvertis dans le maraîchage à cause de la raréfaction des ressources halieutiques dans le zone de Cayar.

« Une licence d’exploration pour une société appelée AIG, une entreprise privée qui doit explorer le zircon à Kayar a été donnée, Cayar dit non.

Auparavant, on nous avait dit que le permis d’exploration devait contenir un périmètre de 36,9 km 2. Maintenant, après ajustement, ils vont prendre 10 km2, la grande partie c’est la commune de Cayar et une partie qui englobe Diender et le village de Beer”, explique Mbaye Ndoye, secrétaire général de l’association des producteurs maraîchers de Cayar.