CAN 2025 (Q) – Tour Préliminaire : Matchs retours cruciaux et quatre tickets à prendre

Après des performances convaincantes lors des matchs aller, plusieurs équipes nationales cherchent à consolider leur avantage et à se qualifier pour la prochaine étape des qualifications pour la CAN 2025 au Maroc.

Ce mardi, les quatre matchs retour du tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 seront disputés. Après les résultats des matchs aller, certaines équipes nationales ont clairement démontré leur détermination à réussir dans cette phase de la compétition. L’Eswatini s’est imposé de manière convaincante contre la Somalie (0-3) lors de son déplacement à El Jadida, au Maroc, la semaine dernière.

Justice Figuareido (40e minute) et le doublé de Samkelo Ginindza (49e et 56e minutes) ont été les artisans de cette victoire. De même, le Liberia a pris l’avantage sur Djibouti (0-2) lors du match à Marrakech, avec des buts de Sangare (23e minute) et Dorley (30e minute). Aujourd’hui, ces équipes devront confirmer leur avantage face à leurs adversaires respectifs. Cependant, les deux autres rencontres pourraient être plus disputées. Le Tchad a remporté une victoire serrée (1-0) contre l’Ile Maurice lors du match aller. Les Saos auront donc une tâche difficile contre les Mauriciens. Pour rappel, les 4 qualifiés rejoindront en phase de groupes des éliminatoires les 44 sélections exemptées de ce tour de chauffe.