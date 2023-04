CAN 2025 et 2027 : Les pays hôtes connus avant septembre 2023.

La Confédération africaine de football (CAF) va ouvrir les candidatures pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Le pays organisateur de cette édition et celle de 2025 seront annoncés avant le mois de septembre 2023, a déclaré jeudi dans un communiqué, l’instance en charge du football africain.

Une décision motivée par les « demandes de nombreuses associations membres et de leurs gouvernements d’accueillir la compétition majeure du continent ».

Le Comité exécutif de la CAF s’est réuni mercredi en visioconférence pour discuter des questions liées aux préparatifs de la CAN 2023 et de l’état d’avancement du processus de candidature de la CAN 2025 et de la CAN 2027.

Pour rappel, en décembre dernier, le ministre des Sports, Yankhoba Diatara avait annoncé l’ambition du Sénégal de se positionner pour l’organisation de la CAN 2027.