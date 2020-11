L’équipe nationale de football du Sénégal s’est qualifiée dimanche à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022 après avoir battu les Djurtus de la Guinée Bissau et mis fin à une invincibilité de cinq ans de l’équipe guinéenne dans son stade du 24 Septembre.

Les joueurs d’Aliou Cissé ont mis du temps à entrer dans le match, concédant les premières occasions de la rencontre. C’est à la fin du premier quart d’heure que les Lions se sont signalés avec une incursion de l’attaquant Boulaye Dia.

Le buteur de Reims avait pourtant fait le plus difficile en driblant le gardien, mais Sadio Mané n’a pas pu cadrer face à des cages vides.

Les joueurs de l’équipe nationale ont multiplié les séquences de possession sur les côtés avec un trio offensif très remuant par ses appels sur le dos de la défense adverse. Ces accélérations ont payé puisqu’à la 66eme minute, Braima Candé fait un tacle par derrière sur Ismaila Sarr récoltant un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion.

Coach Cissé a saisi la balle au bond en exploitant cette aubaine avec les entrées des anciens coéquipiers à Metz Opa Nguette et le néo alsacien Habib Diallo dont le une-deux avec Sadio Mané a fait sauter le verrou défensif des bissau-guinéens avec le but de la star de Liverpool à la 82eme minute de jeu.

Les Lions ont ensuite géré leur avance en essayant de maitriser les assauts des locaux qui ont été frustrés par deux belles sorties d’Edouard Mendy.

Les Djurtus qui étaient invaincus à domicile sous l’ère de leur coach Bacirou Candé ont vu leur invincibilité mise à terme par les partenaires de Kalidou Koulibaly qui ont réussi l’objectif initial d’empocher les six points dans cette double confrontation.

La Guinée Bissau voit ses chances de se qualifier pour une troisième CAN consécutive s’amoindrir. Elle doit gagner ses deux derniers matches contre le Eswatini et le Congo Brazzaville pour espérer prendre part à la CAN Cameroun 2022.