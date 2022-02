Ils étaient nombreux à vouloir aller soutenir les Lions ce soir face l’Égypte pour le compte de la finale de la CAN. La compagnie Air Sénégal qui devait les acheminer jusqu’à Yaoundé a fait faux bond avec deux vols retardés et un vol spécial annulé. Pour expliquer cette situation, la compagnie s’est en fendu d’un communiqué tardif sur sa page Facebook.

C’est un sentiment de gâchis et de mépris qui habitent les centaines de supporters laissés en rade par la Compagnie Air Sénégal. Parmi eux des familles de joueurs comme la femme de Idrissa Gana Gueye, celle de Cheikhou Kouyaté ou encore l'oncle de Sadio Mané. Un vol spécial leur a été affrété par la Fédération sénégalaise de football en collaboration avec Air Sénégal. Ce dernier a supprimé le vol initialement prévu pour les fédéraux et famille de joueurs après avoir retardé deux vols de supporters sénégalais.

Dans un communiqué publié sur Facebook, Air Sénégal a essayé de justifier les désagréments causés auprès des supporters en expliquant avoir «mis en place 3 vols pour environ 750 passagers, dont un affrété auprès d’une compagnie Européenne. Ledit avion a été bloqué par l’aviation civile Capverdienne d’où il devait décoller pour arriver à Dakar ». Pour la compagnie aérienne sénégalaise, c’est le vol spécial bloqué au Cap Vert qui serait à l’origine de toute cette situation. Des passagers de ce vol spécial mécontents de ne pas pouvoir embarquer ont bloqué les passerelles qui donnaient accès aux deux autres vols. Ce qui pour la compagnie Air Sénégal a causé les retards considérables et la frustration des passagers.

Présentant ses excuses aux passagers du vol spécial avec «un accent particulier pour les

familles des joueurs qui n’ont pas pu embarque», Air Sénégal s’est félicité que les deux autres vols retardés ont pu décoller et arriver « à Yaoundé avec près de 600 supporters qui, pour un billet d’avion à 180.000 FCFA, seront pris en charge en terme de visa, repas, bus et ticket de stade ». Peu de temps avant le communiqué d'Air Sénégal, la Fédération Sénégalaise de Football par le biais de son secrétaire général, Victor Seh Cissé, avait réagi à la situation avec un communiqué. La fédération s’est dit «surprise ce matin de constater que sur 2 vols affrétés pour un nombre estimé de 530 places, aucun des membres de famille des joueurs et aucun membre de la FSF n’a pu embarquer pour des raisons inconnues, ce, alors qu’ils devaient être prioritaires sur ces vols».

Plus loin dans son communiqué, la FSF a fermement déploré «cette situation préjudiciable à l’équipe et à l’encadrement et attend de la Compagnie Air Sénégal les explications officielles sur de tels manquements». De son côté Air Sénégal entend mener des investigations pour tirer au clair «le blocage toujours en cours» de l’avion qui devait convoyer les familles de joueurs et fédéraux à Yaoundé pour assister la finale. En attendant d’en savoir plus clair sur cette affaire, le peuple Sénégalais reste unis et solidaire

derrière les Lions pour le sacre face à l'Égypte. Pour Air Sénégal, c’est une mauvaise publicité aux yeux des passagers qui n’ont pas caché leur mécontentement sur les réseaux sociaux.