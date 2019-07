CAN 2019 : l’Afrique du Sud fait tomber l’Égypte et passe en quarts

L’Afrique du Sud a créé la surprise en battant l’Égypte (1-0) samedi soir, au Caire, grâce à un but de Lorch en fin de rencontre. Elle affrontera le Nigeria mercredi en quarts de finale.

Énorme surprise au Caire où les Pharaons se sont inclinés, chez eux, devant de valeureux Sud-Africains. Jamais encore les Égyptiens, organisateurs d’une Coupe d’Afrique des Nations, n’avaient été éliminés en huitième de finale. Ce samedi, tout un pays pleure avec Mohamed Salah. Plus que d’une énorme surprise, on peut parler d’un drame national quand on connaît l’attachement des Égyptiens à leur équipe nationale. Dans un stade du Caire débordant de ferveur grâce à la présence massive de 74 000 supporters déchaînés, les Pharaons sont tombés et c’est tout un pays, abasourdi, qui pleure l’élimination de Mohamed Salah et de ses partenaires.

Jamais l’Égypte, en tant que pays organisateur, ne s’était inclinée avant les demi-finales. C’est pourquoi, ce qui s’est passé au Stade national risque d’être vécu comme un drame. Après trois victoires lors du premier tour sans encaisser le moindre but, les Pharaons sont descendus de leur pyramide, poussés par des Sud-Africains déterminés à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

Les joueurs de l’Écossais Stuart Baxter, un vieux de la vieille en Afrique du Sud, ont largement mérité leur succès. Organisés, déterminés, effectuant un pressing très haut, les Bafana Bafana ont souvent mis à contribution le gardien égyptien Mohamed El Shenawy, assurément le meilleur élément de sa formation.

C’est d’ailleurs lui qui, à plusieurs reprises, a repoussé l’échéance. Pourtant, à la 85e minute de jeu, le gardien d’Al Ahly n’a pu contrecarrer les plans de Thembinkosi Lorch, bien lancé par Mothiba. Celui qui n’avait pas encore disputé une minute dans cette CAN s’est avancé et, du plat du pied, a trompé El Shenawy réussissant l’exploit, par la même occasion de faire taire, subitement, les 74 000 supporters du Stade national.

Bien évidemment, l’attaquant des Orlando Pirates devrait disputer le quart de finale contre le Nigeria (mercredi, 21 heures), lui aussi auteur d’un bel exploit après avoir éliminé le Cameroun (3-2) tenant du titre un peu plus tôt dans l’après-midi.