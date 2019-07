CAN : face à l'Égypte, l'Afrique du Sud a é

Le sélectionneur écossais des Bafana Bafana est satisfait d’avoir contrôlé le match face à l’Égypte (1-0), au Caire, pour créer la surprise en huitièmes de finale face au pays organisateur.

Stuart Baxter (sélectionneur écossais de l’Afrique du Sud, qualifiée pour les quarts de la CAN après sa victoire contre l’Égypte) : « Je suis très heureux du résultat. Les joueurs devaient jouer de manière courageuse, pour presser haut. C’était notre seule manière de gagner ce match. Nous avons plutôt contrôlé ce match, dans la plupart des domaines. Presser durant tout le match, c’est un job difficile, et mes joueurs l’ont très bien fait. C’était une démonstration, ils ont été excellents. Battre le pays hôte devant 80 000 personnes, ça se situe très haut dans ma carrière. Le public était bruyant, mais nerveux aussi. C’était très important que les Égyptiens ne créent pas de dynamique pour les rendre encore plus bruyants. »