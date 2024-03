Cameroun et RD Congo en crise d’inaction avant les éliminatoires du Mondial 2026

Le football africain fait face à une situation contrastée alors que mars s’annonce calme pour certaines nations majeures. Le Cameroun et la RD Congo, habituellement actifs, se retrouvent sans rencontre prévue durant la fenêtre internationale de la FIFA. Cette absence soulève des interrogations, surtout à quelques semaines des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

La RD Congo, après une performance notable à la dernière CAN, devrait faire face à ses supporters déçus. L’annulation d’un stage en Turquie, due à des divergences entre le coach Sébastien Desabre et le ministère des Sports, pèse sur l’équipe. Ce contretemps risque de freiner le développement des Léopards et jette une ombre sur la gestion de la sélection.

Le Cameroun, sans entraîneur depuis le départ de Rigobert Song, semble paralysé. L’absence de rassemblement interroge sur la stratégie et le moral des Lions Indomptables. Alors que le football africain s’anime avec les FIFA Series et les préliminaires de la CAN 2025, l’inactivité du Cameroun pourrait compromettre ses ambitions mondiales.