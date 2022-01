CAN 2022: les lions du Senegal débutent aujourd’hui dans la compétition

Ce 10 janvier 2022, les lions du Sénégal débutent dans la compétition du continent avec beaucoup de difficultés. Cela est du á la pandémie á Covid-19 et á des blessés. Six lions de la tanière ne sont pas au rendez vous.

Les lions de la Téranga du Sénégal vont commencer la compétition avec plusieurs handicaps qui espérons ne vont pas porter préjudice aux lions. Au Cameroun plus précisément á Bafoussam depuis quelques jours, Aliou Cissé et ses poulains vont affronter le Zimbabwe cette après midi. La question que les sénégalais se posent est quel onze Aliou Cissé va faire jouer.

Avec le forfait d’Édouard Mendy, le gardien titulaire de la sélection nationale, il apparaît désormais clairement que c’est au portier des Queens Park Rangers, Sény Dieng qui va devenir la solution du coach des lions.

Cependant Cheikhou Kouyate au niveau de la défense centrale ne serait pas non plus une mauvaise idée. Le milieu défensif de métier connaît parfaitement le poste et a déjà dépanné avec efficacité, les Lions.

Au niveau des attaquants, Sadio Mané pourra compter sur un Diao Keïta Baldé, en pleine bourre pour pallier l’absence d’Ismaïla Sarr. Dans ce probable 4-4-2, la paire d’attaquant Boulaye Dia – Habib Diallo est aussi annoncé ce lundi contre le Zimbabwe