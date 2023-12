CAF Awards : la réaction de Macky Sall sur son prix de l’Excellence…

Alors que les yeux son actuellement rivés sur la décision attendue du Tribunal de Dakar pour la réintégration ou non de l’opposant Ousmane Sonko, Macky Sall a publié un post sur le réseau social X pour remercier la CAF. L’instance dirigeante du football africain, hier lors de la cérémonie des CAF Awards, a décerné son prix de l’Excellence au président Sall.

« Je suis honoré de recevoir le prestigieux prix d’Excellence du Président de la CAF, lors de la cérémonie des Caf Awards. Je tiens à exprimer ma gratitude au Président Patrice Motsepe et à la CAF pour cette distinction qui honore toute la nation sénégalaise. J’y vois, certes, la reconnaissance d’efforts consentis pour le rayonnement du football en particulier et du sport en général ; mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts, dans nos pays et sur notre continent », a écrit le président Sall.

Macky Sall en a également profité pour féliciter le joueur sénégalais du FC Metz, Lamine Camara. « Je saisis cette belle occasion pour féliciter notre compatriote Lamine Camara sacré meilleur jeune joueur de l’année », a ajouté le chef de l’Etat.