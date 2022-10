Burkina: Les mises en garde de la CEDEAO contre les putschistes…..

Dans un communiqué de presse, la CEDEAO réaffirme son opposition sans réserve à toute prise ou maintien du pouvoir par des moyens non constitutionnels et exige le respect scrupuleux du chronogramme déjà retenu avec les autorités de la Transition pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel au plus tard le 1ª juillet 2024.

«La CEDEAO met en garde toute institution, force ou groupe de personnes qui par des actes empêcherait le retour programmé à l’ordre constitutionnel ou contribuerait à la fragilisation de la paix et la stabilité du Burkina Faso et de la Région», lit-on dans le communiqué de presse.