Burkina Faso vs Sénégal : La composition probable des Lions

Ce jeudi, la première place du groupe L, pour les qualifications à la CAN 2025, se jouera entre le Burkina Faso et le Sénégal. Après leur match nul 1-1 au Stade Abdoulaye Wade le 6 septembre dernier, les deux nations vont tenter de se départager à Bamako, où les Etalons recevront les Lions.



Pour cette rencontre, Pape Thiaw ne devrait pas renier sa composition en 4-2-3-1, proposée lors de la double confrontation face au Malawi en octobre. Mais plusieurs changements devraient être opérés.

D’abord, dans les cages, Edouard Mendy est pressenti pour reprendre sa place à Sény Dieng, titulaire lors des deux matchs face au Malawi. De retour de blessure, le portier de Al Ahli a retrouvé une bonne forme en Arabie Saoudite. En défense, également, un changement majeur est attendu. Il s’agit du retour de Krépin Diatta. Il devrait être titulaire à droite. Au centre, la paire Koulibaly – Niakhaté ne devrait pas bouger, alors que El Hadji Malick Diouf devrait enchaîner à gauche, suite au forfait de Ismail Jakobs.

Au milieu, le double pivot cher à Pape Thiaw devrait être composé de Pape Matar Sarr et Pape Gueye. Gêné aux adducteurs, Lamine Camara est incertain. Pour le quatuor de devant, Sadio Mané et Ismaila Sarr sont attendus sur les couloirs, Iliman Ndiaye en meneur de jeu et Nicolas Jackson en pointe. Ce dernier est en ballotage avec Boulaye Dia, très performant avec la Lazio depuis le début de la saison. Mais Pape Thiaw devrait parier sur la vitesse du joueur de Chelsea.

Composition probable du Sénégal

Edouard Mendy – Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf – Pape Guéye, Pape Matar Sarr – Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr – Nicolas Jackson