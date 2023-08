Le Burkina Faso reproche à la France d’être complice du problème de sécurité auquel elle est confrontée

Le Burkina Faso accuse la France d’être complice de la problématique sécuritaire à laquelle elle fait face Le gouvernement de transition au Burkina Faso considère que la France contribue aux problèmes de sécurité que connaît le pays depuis huit ans. Jean Emmanuel Ouédraogo, porte-parole du gouvernement, a exprimé cette conviction dans une déclaration publiée jeudi soir par l’Agence de presse du Burkina Faso (AIB) citée par l’Agence de presse africaine (APA).

Le Ministre Ouédraogo a réagi aux commentaires du Président français Emmanuel Macron, qui a récemment déclaré que sans les opérations militaires françaises Serval et Barkhane, au Mali, le Burkina Faso et peut-être même le Niger n’existeraient plus. À cela, le porte-parole a répondu en insistant pour obtenir plus d’informations sur la contribution effective des forces françaises à la survie du Burkina Faso.

Au mois de mars dernier, le Burkina Faso a demandé et obtenu le départ des forces spéciales françaises de Sabre de son territoire. Pour vaincre le terrorisme, le gouvernement estime qu’il doit compter sur ses propres forces et sur l’appui de partenaires sincères. Il fait ainsi suite au Mali qui, en 2022, dénonce les accords de défense qui le lient à Paris et obtient le départ des forces de Barkhane. Ces forces ont depuis été déployées au Niger comme forces françaises au Sahel.

La nouvelle autorité de Niamey, après le coup d’Etat du 26 juillet, demande aussi le départ des troupes françaises de leur territoire.