Une première embuscade a eu lieu près de la ville de Sollé, tuant «deux militaires et quatre VDP», des Volontaires pour la défense de la patrie (supplétifs de l’armée), selon le communiqué de l’état-major de l’armée. La seconde a pris à partie «des éléments de l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale (USIGN) à Ouanobé», tuant cinq gendarmes, ajoute-t-il.

Ces embuscades tendues par des «terroristes», terme utilisé par l’armée pour désigner les djihadistes particulièrement actifs dans le nord du Burkina, ont également fait neuf blessés, «évacués et pris en charge», selon l’état-major. L’armée affirme que «côté ennemi, une vingtaine de corps de terroristes ont été dénombrés lors des opérations de sécurisation» et ajoute que «de l’armement, des munitions, des moyens roulants et de communication ont également été détruits ou récupérés».