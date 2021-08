Boulal (Linguère) : Un jeune homme de 25 ans sauvagement tué par deux bergers

Un jeune homme âgé de 25 ans et répondant au nom de Birame Sow a été sauvagement tué à coup de coupe- coupe par les bergers Adama Ba et Boubou Sow.

Le drame s’est déroulé dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 août vers 22 heures au village de Loumbeul Doki msitué dans la commune de Boulal (département de Linguère). Selon une source de Seneweb proche de l’enquête, la victime a été surprise dans sa chambre avec son épouse et ses enfants. Gravement atteint à la tête, au ventre et à la cuisse, Birame Sow a été évacué d’urgence à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Avant de succomber à ses blessures, le défunt aurait filé aux enquêteurs les noms de ses agresseurs. Ces derniers ont été par la suite arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de Dahra.

Pour le moment, le mobile du meurtre est inconnu. Ils seront déférés le lundi 23 août au parquet de Louga pour meurtre.