Samine Escale : Le guérisseur Cherif Sadio se donne la mort par pendaison

C’est la tristesse et la consternation depuis ce matin au village de Samine Escale, dans le département de Goudomp. Cherif Sadio, un guérisseur, a été retrouvé pendu au quartier cité balante de Samine ce jeudi au environ de 23h.

Selon les témoignages de son entourage, Il était sous surveillance dans la soirée car depuis plus ‘un an qu’il menaçait de mettre fin a ses jours.Laissant derrière lui une femme et 6 enfants

On ignore pour l’instant les vrais raisons de cet acte ignoble, son corps a été acheminé a la morgue du centre de santé de Samine