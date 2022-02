Boubacar Camara en équipe nationale ? Aliou Cissé donne enfin sa réponse

Alors que l’équipe nationale du Sénégal n’a pas encore fini de célébrer son premier trophée continental, le sélectionneur Aliou Cissé est revenu sur l’intégration des footballeurs comme Boubacar Camara en équipe nationale.

À la question de savoir si est-ce que Boubacar Camara de l’Olympique de Marseille, est dans son petit carnet ou d’autres qui toquent à la porte ? Aliou Cissé de réponse : « forcément, quand vous voyez le niveau où l’équipe est, je peux comprendre que d’autres garçons aient envie d’intégrer l’équipe nationale. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont là ont fait une grosse performance ».

Le sélectionneur national de poursuivre : « Cette équipe ne doit pas être fermée, nous voulons nous améliorer et apporter du sang neuf. Nous voulons toujours créer de la concurrence. Il y a une dynamique et une ossature qui sont là. Il ne s’agit pas de prendre pour prendre, ni d’aller chercher des joueurs parce qu’on veut avoir des joueurs. »

De l’avis de Aliou Cissé, « il faut qu’on aille chercher des joueurs capables et là où nous sommes en manque. Les qualités de Boubacar Camara ou Sofiane Diop ne sont plus à démontrer. Ce sont des garçons qui sont amenés à intégrer cette équipe. Mais il ne faut pas non plus faire n’importe quoi. Il ne s’agit pas de faire une révolution, mais de continuer à évoluer avec ce que nous avons toujours fait. »