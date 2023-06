Blocus autour du domicile de Sonko : Ses avocats saisissent la Cour suprême

Selon Libération, qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, les conseillers de Sonko souhaitent de la Cour suprême qu’elle ordonne la restitution des effets saisis sur Ousmane Sonko au moment de son interception par une équipe mixte du Gign et de la Bip.

Il s’agit notamment, d’après Me Clédor Ciré Ly et ses camarades, d’un véhicule de marque Toyota, de ses téléphones, d’un révolver, d’un permis de port d’arme, d’un Mac Book pro et de la somme de 2 millions FCfa.

Pour rappel, le leader de Pastef Les Patriotes a été intercepté le 28 mai dernier à Koungueul (centre-sud) avant d’être ramené de force chez lui à la Cité Keur Gorgui (Dakar) par les FDS.