Le président Bassirou Diomaye Faye a réagi après le 8e sacre remporté par le Sénégal en Beach Soccer. Les Lions viennent en effet de gagner la Can Beach Soccer devant la Mauritanie (6-1).

Le Sénégal consolide encore sa suprématie en Afrique. Large vainqueurs de la Mauritanie, les Lions de la plage viennent de remporter un 8e titre de champion d’Afrique de Beach Soccer. Une victoire méritée qui n’est pas resté insensible au président de la république.

Sur ses réseaux sociaux, Bassirou Diomaye Faye s’est réjoui de ce succès et a félicité les hommes de Ngalla Sylla. « Félicitations aux Lions du Beach Soccer pour ce 8ᵉ titre de champion d’Afrique et le 5ᵉ sacre consécutif. Vous honorez une fois de plus le Sénégal par votre talent et votre détermination. Nous sommes fiers de vous ! », a commenté le chef de l’Etat.