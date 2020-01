Barça: Wagué obligé de se rabattre sur Nice après l’échec du deal Moreno

L’avenir de Moussa Wagué au FC Barcelone est plus que Jamais incertain. Le latéral Sénégalais qui comptait sur un échange dans l’opération Moreno pour rejoindre Valence devra prendre son mal en patience.

Nice, l’autre alternative



L’échec des négociations entre le FC Barcelone et Valence pour l’attaquant Rodrigo Moreno engendre des conséquences pour Moussa Wagué. L’arrière droit Sénégalais est obligé de se rabattre sur Nice qui comptait le recruter.

Noyé par la forte concurrence

Wague n’est pas dans les plans de Quique Setien, avec Sergi Roberto et Nelson Semedo devant lui. Sous Ernesto Valverde, il a joué un match de championnat et a fait deux apparitions en Ligue des champions cette saison.

Le joueur de 21 ans avait signé au Barça en 2018 après s’être révélé lors de la Coupe du Monde en Russie. Après une saison en réserve, il a intégré l’équipe première du Barça l’été dernier, mais n’a joué que trois matches jusque-là.



Moussa Wagué entre l’#OGCNice et Valence



Selon Sport, le latéral droit du Barça donnerait sa priorité à Valence, qu’il rejoindrait en prêt dans le cadre du transfert de Rodrigo Moreno



En cas d’échec du deal, Wagué serait transféré au Gym avec clause de rachat #mercato