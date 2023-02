Le maire de la Médina ne compte pas céder du terrain à l’opposition. Un grand meeting est programmé ce 15 février et il est bien décidé à faire face à ses adversaires. « Nous allons organiser un grand meeting le 15 prochain. Et nous allons accompagner le Gatsa Gatsa de l’autre camp par du ‘Thiaw Sa Xiir’ », annonce le ministre conseiller et membre de Benno qui était présent à la mobilisation de la banlieue de ce dimanche à Pikine.

