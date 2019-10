Ballon d’Or 2019 : Les propos de Lionel Messi qui pourraient favoriser Sadio Mané !

Ce jeudi matin, Lionel Messi était l’invité du journal catalan Sport. Durant son entretien, le joueur du FC Barcelone s’est prononcé sur le Ballon d’Or 2019. Déclarant qu’il y a rarement de favori pour ce trophée, Messi parle de l’importance de la Ligue des champions sur le choix du vainqueur. Une déclaration qui va dans le sens de Sadio Mané auteur d’une grande saison, ou encore de Virgil Van Dijk : ces deux joueurs ayant remporté la Coupe aux grandes oreilles.

« Je ne sais pas s’il y a un favori. C’est tellement rare d’en voir quand il s’agit du Ballon d’Or. Vous ne savez pas qui est favori ou pas. Dernièrement, on regarde davantage les résultats au niveau de l’équipe, ce qui n’est pas mauvais. Mais la Ligue des champions a beaucoup d’importance », lance le joueur sur Sport.

Des propos qui pourraient arranger les joueurs de Liverpool, car ayant remporté la plus prestigieuse des trophées de club. De plus, ils ont fait une saison honorable en Premier League. Ainsi, si leurs résultats en club tout comme l’importance de la LDC sont pris en compte, un joueur de Liverpool pourrait et devraient donc être sacré.

Toutefois, Messi trouve que malgré l’importance de la Champions League, il n’y a pas de définition précise pour le vainqueur du Ballon d’Or. « D’autres fois, cela se passe avec la Coupe du Monde, un tournoi auquel on attribue parfois beaucoup d’importance et parfois pas. Je ne sais pas. La vérité est qu’il n’existe pas de définition précise du vainqueur du Ballon d’or, je ne me suis jamais senti favori ni préféré. J’ai déjà dit que les récompenses individuelles sont secondaires », précise le joueur.