BAL 2024 – Quart de Finale Kay Lene Gnu Fo : L’AS Douanes va-t-il encore briser le rêve du club angolais ?

Les deux derniers matchs de qualification pour les demi-finales se joueront ce lundi. En première heure (15h), Rivers Hoopers (Nigeria) jouera US Monastir (Tunisie). Le vainqueur de cette rencontre sera opposé à Al Ahly Ly. Alors que Cape Town Tigers suivra avec intérêt le duel AS Douanes (Sénégal) vs Petro de Luanda (Angola), 18h Gmt. Et comme chaque année, la BAL utilise un naming pour sa phase finale. La phrase wolof « Kay Lene Gnu Fo » est retenue pour dire venez-vous amuser en français ou let’s have fun en anglais.

Après l’élimination du champion en titre, l’AS Douanes devrait encore ressentir une pression pour la suite de cette compétition, avec son statut de vice-champion. Les Gabelous vont rencontrer Petro de Luanda dans un contexte où personne n’ose faire de pronostic dans cette phase finale.

La première journée des quarts de finale a montré aux amateurs de la ligue africaine que les équipes se valent et il faut attendre la fin du match pour connaitre le vainqueur. Donc, seulement pour informer, le Petro de Luanda est cette équipe que l’AS Douanes a battu lors de la saison précédente en demi-finale (92-86). Une victoire surprenante à l’époque où dans un plan de jeu défensif bien assimilé, les Gabelous avaient réussi à museler Carlos Morais à 6 points en 26 minutes. Pour jouer ce match, le club angolais avait éliminé celui ivoirien où jouait un certain … Harouna Abdoulaye. La revanche est actée pour les deux parties.

Entre ce match en 2023 et celui à jouer demain à 18h, il y a tout de même des choses à tenir en compte. L’AS Douanes a montré des faiblesses au cours de cette saison qui pourrait le rendre fébrile au cours d’un match. Toutefois, il faut noter que c’est quand elle semble amoindrie que l’équipe dirigée par Pabi Gueye se bonifie carrément sur le terrain. Avec un jeu défensif solide, les Gabelous devraient pouvoir se tirer d’affaire. Au moment où, Petro de Luanda qui a un nouveau coach, revient d’une défaite regrettable devant le Monastir qui a réussi un tir au buzzer pour remporter le match de classement (70-67). Morais est resté à 6 points alors que seuls deux joueurs ont marqué à deux chiffres Child Dundao (11 pts) et Nicholas Faust (12 pts).

Avec deux victoires et deux défaites dans la nouvelle conférence, Kalahari, Petro de Luanda avait terminé deuxième qui a mis finalement en lice 3 équipes qui se sont qualifiées. Le FUS de Rabat, champion de ce tournoi est éliminé alors que Cape qui avait fini dernier est en demi.