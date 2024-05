BAL 2024 – L’affiche de la finale sera connue ce soir !

Les demi-finales de la BAL se joueront ce soir au BK Arena. Ce sera l’avant-dernière journée avant le clap de fin de la compétition prévu le samedi 1er juin. Rivers Hoopers, Cape Town, Al Ahly Ly et Petro de Luanda sont les clubs en lice. Des affiches qui promettent un avant-goût avant la finale.

Rivers Hoopers vs Al Ahly Ly à 15h

Le club nigérian est le seul survivant de la conférence Sahara. Rivers Hoopers a tenu bon durant le quart de finale face à l’US Monastir pour se hisser pour une première fois en demi-finale après sa première participation en 2021. Ils affronteront Al Ahly Ly aussi, qui pour sa première participation à la BAL accède au carré d’as. Si les Nigerians sont réputés très adroits, l’équipe Lybienne dont le leader technique est Solo Diabaté sait rendre les coups. Elle l’a montré en éliminant un des favoris de cette saison 4, FUS de Rabat.

Cape Town vs Petro de Luanda à 18h

Ces deux équipes ont un point en commun. Pour accéder en demi-finale, elles ont renversé leurs adversaires pour se qualifier. On se souvient du tir au buzzer du sud africain Makele Sele qui a forcé la prolongation et qualifiant sur le fil son club. Et Petro de Luanda qui a sorti l’AS Douanes le renversant à la fin du match. Ainsi, cette affiche est sans doute la plus attendue de ces demi-finales. Le club angolais est le seul des quatre équipes en lice à avoir jouer une demi-finale.

Rappelons que la finale aura lieu le samedi 1er juin.