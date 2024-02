Sur Albourakh TV, Aziz Ndiaye qui est le conseiller de son frère promoteur Baye Ndiaye a révélé que leur structure est prête à organiser le choc entre Siteu et Boy Niang 2 si le Tarkinda donne son accord. L’ancien promoteur de confier par ailleurs que Albourakh Évents réfléchit à faire du 30 juin prochain un événement grandiose avec 2 très grands combats.

“Si Siteu est d’accord on peut organiser son combat contre Boy Niang 2 pour le 30 juin date à laquelle Ama Baldé et Gris Bordeaux s’affronteront. Le 1er janvier 2025 on va encore organiser un événement pour ses quatre lutteurs s’ils sont d’accord. Boy Niang croisera Gris Bordeaux et Ama Baldé fera face à Siteu. Ça bloque du côté de Siteu mais s’il avait donné son accord cela pourrait se matérialiser. Je pense qu’il est grand temps d’innover et d’organiser de grosses affiches lors d’une seule journée. Si vous prenez le cas de la boxe, vous verrez Anthony Josuah , Francis Ngannou et d’autres grands boxeurs descendre sur le ring le même jour. En tant qu’accompagnateur de mon frère je suis prêt à l’aider pour faire pareil. Mais comme je l’ai dit, il faut que Siteu soit d’accord. J’en ai parlé avec lui mais il semble vouloir camper sur sa position c’est à dire affronter Balla Gaye 2. J’ai essayé de le raisonner en lui disant que Balla Gaye est sous contrat et il fallait qu’il prenne un autre adversaire en attendant l’issue du combat Balla Gaye v Tapha Tine”