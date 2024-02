Prise en charge des détenus politiques: Fatima Mbengue de Pastef révèle tout

La libération des détenus dits politiques se poursuit. Après Dakar, Mbour, Tamba, ce mardi 9 détenus ont été libérés à Ziguinchor renseigne Fatima Mbengue, présidente de la commission sociale mise en place par le parti dissout Pastef pour assister ces ex détenus.

Elle confirme que beaucoup de détenus ont été libérés, à l’heure où nous écrivons ces lignes, « on est à peu près à 400 libérations au niveau national », renseigne Fatima.

Fatima Mbengue explique qu’il y a un élan de solidarité, après la libération de ces détenus à travers la commission sociale qu’elle dirige. « Un numéro a été mis sur les réseaux sociaux. Tous les corps de métiers n’ont pas arrêté de nous appeler : des psychologues, des médecins, des entrepreneurs, bref des gens qui veulent aider. Là, on est en train de travailler cas par cas pour voir comment on peut les assister », a déclaré Fatima.

Pour l’instant, dès leur sortie de prison, « nous leur remettons de l’argent pour le transport et nous leur demandons après s’être reposés de passer dans les structures sanitaires, où nous sommes en partenariat pour leur prise en charge« , poursuit-elle.

Elle se soucie également de leur réinsertion sociale et demande à ce que ces détenus soient indemnisés. « Nous faisons tout pour les prendre en charge médicalement. La prochaine étape sera leur réinsertion. Il y a aussi, le volet juridique, car nous estimons que ces ex détenus n’ont rien fait, on doit pouvoir les indemniser pour le préjudice qu’ils ont subi« , a-t-elle demandé.