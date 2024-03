Combat royal : Modou Lo vs Siteu ficelé !

Le combat royal Modou Lo vs Siteu est ficelé ce jeudi 7 mars par Jambar Production. Cette grosse affiche est prévue pour le mois de novembre 2024. Modou Lo, qui a terrassé dernièrement Ama Baldé et Boy Niang, va encore remettre son titre de Roi des Arènes en jeu face à Siteu. De son côté, Siteu a une occasion quasi unique de faire tomber le roi des Arènes et de monter qu’il a sa place dans le cercle des VIP, depuis sa défaite contre Lac 2 par avertissement.

Ce grand choc est prévu au mois de novembre 2024.