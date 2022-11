Audios attribués à des deux chefs de l’Eglise sénégalaise : L’Archidiocèse de Dakar y voit « l’oeuvre du diable »

Des éléments sonores attribués à deux hautes personnalités de l’Église sénégalaise et qui appellent l’Etat sénégalais à mettre un terme au feuilleton politico-judiciaire opposant Adji Sarr à l’opposant Ousmane Sonko sont devenus viraux sur les Réseaux sociaux.

Le Conseil diocésain du Laïcat de l’Archidiocèse de Dakar a tenu à condamner ces montages de voix attribués à Monseigneur Benjamin Ndiaye et à Abbé Jacques Seck et à qualifier de tels actes d’oeuvres du diable.

« Le Conseil Diocésain du Laïcat de l’Archidiocèse de Dakar porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que ce discours dont la voix est loin d’être celle des supposés auteurs, n’a jamais été prononcé par quelque prélat de l’Archidiocèse de Dakar.

A la suite du Pape François, Le Conseil Diocésain du Laïcat voit dans cette fausse information l’œuvre du diable (cf. 52ème message pour la journée mondiale des Communications Sociales diffusée par le Vatican en 2018 sur le thème « la vérité vous rendra libres » fake news et journalisme de paix). Le Conseil Diocésain du Laïcat condamne ces dérives et outrages »,lit-on dans le communiqué de ladite institution.

Aussi, le Conseil appelle les fauteurs de trouble, « dont l’unique intention est de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de nos guides religieux, à arrêter la publication de tout faux discours contrariant la crédibilité et l’impartialité de l’Eglise quand il s’agit de questions temporelles ».

« Au demeurant, la Curie Diocésaine va se plaindre auprès des autorités judiciaires pour que justice soit faite », conclut l’Archidiocèse de Dakar.