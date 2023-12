Le ministre de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi, Pape Malick Ndour, était ce mercredi à l’Assemblée nationale pour l’examen du budget de son département. Il était supporté dans les travées de l’Hémicycle par ses partisans, des jeunes et des femmes. Mais cette mobilisation s’est avérée «une catastrophe pour lui et des membres de son cabinet», rapporte Les Échos.