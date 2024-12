Assemblée nationale ou Primature : Ousmane Sonko a fait son choix

Je suis venu soumettre ma démission de mes fonctions de député. Par ailleurs, nous avons engagé plusieurs projets au sein de la Primature, et je me dois d’être pleinement opérationnel auprès du Président de la République. Ma présence ici a également pour objectif de réunir les députés de notre formation politique, Pastef, afin de leur transmettre un certain nombre de consignes », a fait savoir le leader du Pastef.

Pour rappel, après la victoire du Pastef, certains chercheurs voyaient Ousmane Sonko à tête de l’Assemblée nationale.

« Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit continuer à diriger l’exécutif. Cela permettrait d’éviter toute forme de dualité, chaque acteur dirigeant un pouvoir distinct », avait affirmé le professeur Maurice Soudieck Dione.