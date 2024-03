Une loi d’amnistie n’a jamais fait l’humanité. C’est du moins l’avis du ministre de la justice et garde des sceaux Aissata Tall Sall. Par contre, je n’ai jamais fait appel au cas du Rwanda et de l’Allemagne Nazie en le comparant au Sénégal. Mais ce qui s’était passé dans ces pays est tellement atroce et malgré il y a eu pardon et réconciliation.

Nous avons proposé la loi d’amnestie parce qu’il y a eu des faits. Cette loi l’existera pas s’il n’y a pas eu de fait.

Le Président Macky Sall, veut protéger ses arrières c’est pourquoi il propose cette loi c’est faux. Aissata Tall Sall s’est prononcé en faux par rapport à cette déclaration de l’opinion et de certains députés. Pour la garde des sceaux, le présent projet de loi est proposé pour garantir la stabilité du pays et de renforcer la cohésion sociale.

L’amnistie sans jugement est possible tout dépend du législateur qui peut amnistier tant qu’il veut. Par contre, il faut une condamnation définitive pour bénéficier d’une loi de grâce a-t-elle répondu aux députés qui ont demandé l’impertinence de la loi d’amnistie en lieu et place une grâce ou un abandon des la poursuite des charges contre les détenus.

Parlant de la cour pénale internationale la garde des sceaux se dit claire. Je n’ai rien à me reprocher pour avoir peur de la CPI. Selon elle, seules trois parties peuvent saisir la cour pénale internationale qui sont: l’Etat, le procureur de la CPI ou les Nations unies.

Répondant aux champs d’application de la loi le Ministre de la justice a dit qu’il n’existe pas dans le code pénal Sénégalais un délit qualifié de crime de sang.

Elle précise par ailleurs que le champ d’application de la loi d’amnistie est fixé dans son article 1.

En ce qui concerne la torture, Aissata Tall Sall dit à qui veut l’entendre qu’elle est interdite, elle est immorale, et la loi va s’appliquer contre les auteurs des tortures s’ils en existe.

Par rapport à l’assistance faite aux victimes, le ministre de la justice a souligné que l’Etat va accompagner toutes les familles des victimes qui le souhaitent.

Je vous invite à voter cette loi d’amnistie pour l’intérêt supérieur de la Nation