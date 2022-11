Assemblée nationale : Le budget de Oumar Sarr évalué

Le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr s’est présenté ce matin devant les élus du peuple. Un budget arrêté a plus 8 044 830 006 FCFA en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Une somme répartie en trois programmes : pilotage, coordination de la gestion administrative, mines et de la géologie.

Selon le ministre Oumar Sarr « le pays bénéficie d’un contexte géologique favorable, lié à l’existence d’un potentiel minier important dont le développement pourrait jouer un rôle de premier plan dans l’économie nationale », a laissé entendre Oumar Sarr

Avant de préciser que ce renforcement ne se fera qu’« à travers le développement des mines, l’accroissement de la mise en valeur du potentiel minier et géologique du pays ainsi que le renforcement de la gouvernance minière qui intègre les principes et standards internationaux dans les politiques et programme du secteur des mines et de la géologie »