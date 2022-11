CAN Handball : le Sénégal et le Congo en face pour la 3e place

Le Sénégal va affronter, samedi, à 16h30mn le Congo pour le match de la troisième place du 25e Championnat d’Afrique féminin de handball démarré le 2 novembre, à Dakar Aréna.

Les Lionnes battues en demi-finale par l’Angola, (21-24), auront fort à faire devant une équipe congolaise habituée de la compétition. Elle a participé à 24 des 25 éditions des championnats d’Afrique de handball.

Elle est, après l’Angola (14 titres), l’équipe la plus titrée sur le continent africain avec quatre trophées remportés en 1979, 1981, 1983 et 1985 devant la Tunisie (3 titres), la Côte d’Ivoire (2) et le Nigeria (1).

Les Congolaises ont pris part à six éditions des championnats du monde et une fois aux Jeux olympiques terminant à la sixième place aux JO de 1980. En onze, participations, le Sénégal qui court derrière un premier sacre continental a été finaliste à deux reprises (1974 et 2018).

Elles joueront en 2023 leur deuxième Championnat du monde après 2019. En 2015, le Sénégal a obtenu une médaille de bronze aux Jeux africains.

Treize équipes ont pris part à cette 25e édition organisée par le Sénégal.