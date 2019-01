Arrestations des jeunes de l’opposition : Moussa Taye dénonce et exige leur libération

Après l’arrestation du président des jeunes Khalifistes de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Al Ousseynou Sy, trois autres jeunes de l’opposition, El Hadji Habib Mboup, Pape Konaré et Arona Sall, ont été cueillis par la Division des investigations criminelles (Dic) ce mardi tôt le matin. Une situation que dénonce le conseiller politique et porte-parole de Khalifa Sall, Moussa Taye, qui tient pour responsable Macky Sall et son ministre de l’Intérieur de toutes conséquences qui pourraient découler de ces arrestations.

«Depuis quelques jours, on note une série d’arrestations et d’enlèvements de jeunes militants de l’opposition. Ces pratiques d’un autre âge qui rappellent les heures sombres du stalinisme sont indignes d’une République démocratique. Elles trouvent leur justification dans la volonté d’intimidation et de musellement des populations initiée par le régime exécré et exécrable de Macky Sall » déclare Moussa Taye.

Le porte-parole de Khalifa Ababacar Sall d’ajouter : «Nous dénonçons ces pratiques inacceptables en démocratie et tenons pour responsables Macky Sall et son ministre de l’Intérieur de toutes les conséquences qui pourraient en découler».

Il tient à souligner que : «ces pratiques sont vouées à l’échec parce que, explique-t-il, la détermination et la conviction des militants seront notre arme pour faire face. Parce que face à l’arbitraire, le seul mot d’ordre qui vaille est la résistance».

Taye exige «la libération sans condition des déportés et détenus politiques et l’arrêt immédiat de ces pratiques mafieuses et honteuses dont les seuls ressorts sont la peur et la lâcheté du régime en place».

Il termine par inviter leurs militants de la coalition de Taxawu Senegaal Ak Khalifa Ababacar Sall «à rester vigilants et debout pour venir à bout de ce régime corrompu et prédateur».