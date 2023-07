Macky SALL ne sera pas candidat à la Présidentielle de 2024, mais qui le remplacera comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ? Une grande question, qui commence à trouver réponse.

En effet, 3 leaders de la coalition présidentielle semblent actuellement être les mieux placés pour faire les « primaires » au sein de Benno. Comme rapporté par « Bes Bi » le jour, il s’agit de l’actuel Premier ministre et ministre des Sport et de l’élevage et des produits animaliers, Amadou BA, l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille NDIAYE, et Abdoulaye Daouda DIALLO, président du Conseil économique social et environnemental.

Ces dernières années, ces 3 personnalités ont acquis de la notoriété au sein du gouvernement et pourraient être pistonnées ces 6 derniers mois. Cependant, d’autres personnalités politiques pourraient émerger au sein de la coalition, comme avec les autres alliés de l’APR que sont le Parti socialiste ou encore l’AFP.

Ce qui est certain, c’est que la bataille risque d’être serrée au sein de la coalition BBY pour devenir « LE » candidat.