Bien qu’il annonce qui devrait rester au Bayern Munich la saison prochaine, Sadio MANE ne ferme cependant pas les portes à un départ dans un autre club. En effet, selon les informations rapportés par Sultan Lotaibi, le sénégalais est en discussion avec le club saoudien de Al Nassr.

Sadio MANE futur coéquipier de Cristiano Ronaldo ? C’est une possibilité, si l’on se fie aux dernières informations rapportées par la presse. Selon Sultan Lotaibi, rapporté par Bayern & Germany, Al Nassr est en discussion avec l’international sénégalais, Sadio MANE. Après donc Al Ettifaq, club désormais dirigé par Steven Gerrard, c’est donc le club de Cristiano Ronaldo qui se lance sur le Sénégalais.

Pour le moment, les détails de la transaction sont inconnus. Aucune information n’a en effet fuité sur le salaire proposé par Al Nassr à Sadio MANE. Ce qui est certain, c’est que le club saoudien devrait proposer un gros chèque à Sadio MANE comme le font ces derniers temps les clubs de la Saudi Pro League. KOULIBALY, qui a signé récemment, touche un salaire de 30 millions d’euros par an, soit 19,5 milliards FCFA. C’est le plus gros salaire de l’histoire du foot sénégalais. Ce que MANE pourrait certainement battre en cas de transfert.

Al Nassr 🇸🇦 are in talks with Sadio Mané [@SultanALotaibi0] pic.twitter.com/RinccmMtXy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2023