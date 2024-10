ANSD: “Tous les segments du transport feront l’objet d’une évaluation”

Le transport est une composante essentielle de l’économie, parce qu’un nombre important d’acteurs de la vie sociale sont dans ce secteur, a souligné le directeur général de l’ANSD. À cela s’ajoute son importance dans la vie quotidienne des populations.

L’enquête prévue à partir du 7 octobre concerne les transports routiers et fluvio-maritimes, selon Abdou Diouf. “Nous avons décidé de faire un recensement des unités de transport, qui sera combiné à des études ciblées sur le transport urbain, le transport interurbain et le transport fluvial et maritime. Tous les segments du transport feront l’objet d’une évaluation.”

La prise en compte du transport par motocycles est un aspect nouveau de cette enquête, selon l’ANSD.

Il s’agira, selon l’agence nationale chargée de la statistique, de mesurer la contribution des motocycles utilisés pour la livraison de nombreux biens de consommation et les motos “Jakarta” intervenant dans le transport des passagers.

L’enquête portera sur les moyens de transport, leurs charges financières, les difficultés et les conditions de travail des acteurs, leur environnement de travail, la nature des emplois, etc.