Anniversaire du naufrage “Le Joola” : 19 ans après, le deuil impossible

Le 19ème anniversaire du naufrage du bateau « Le Joola » a été célébré ce dimanche 26 septembre à Ziguinchor. “Naufrage du Joola et gestion de la pandémie : l’irresponsabilité se poursuit » est le thème retenu par l’Association nationale des familles des victimes.

“Ce rituel devenu sacré dans l’agenda républicain marque une étape historique majeure pour la Nation sénégalaise, car il permet de nous rappeler nos illustres disparus, arrachés à jamais à notre affection, mais aussi de raffermir le rôle de l’Etat auprès des populations dans le souci de contribuer à leur meilleur réconfort. Je voudrais aussi profiter de ce jour particulier, coïncidant avec la célébration du magal de Touba pour prier le Tout Puissant d’accueillir en son paradis céleste nos chers disparus et témoigner également, la solidarité agissante et indéfectible du gouvernement à l’endroit des victimes, rescapés et familles éplorées du Joola”, a affirmé Me Sidiki Kaba qui a présidé la cérémonie non sans inviter l’assistance à avoir “une pensée pieuse pour Monsieur Idrissa Diallo, maire de la commune de Dalifort, président du Collectif de coordination des Familles des Victimes et tous les membres du collectif aujourd’hui disparus”.

Selon lui, “la disparition du bateau le Joola est une tragédie vivace qui a secoué toute la Nation sénégalaise et bouleversé le quotidien de centaines de familles. C’est pourquoi, le thème choisi cette année pour sa célébration « Naufrage du Joola et gestion de la pandémie : l’irresponsabilité se poursuit » est pertinent car, nous invite à adopter, individuellement et collectivement, des comportements citoyens afin de prévenir tout risque sanitaire et sécuritaire préjudiciables à notre survie et de préserver l’état de droit et les valeurs républicaines qui nous garantissent la paix, la prospérité et la sureté dans notre société”.