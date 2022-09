An 20 du Joola : Le renflouement et la prise en charge des rescapés et familles de victimes toujours au menu

“Monsieur le Président de la République, abandonner nos papas et mamans dans l’eau est une solution inadaptée au pays de la diplomatie humaine. Nous accrocher à cette douleur, nous rappelle qu’il y a un autre monde“. C’est le cri de cœur des membres de l’association nationale de familles des victimes et rescapés du naufrage du bateau le Joola ANERV, par la voix de Boubacar Ba, président de la dite association et porte-parole en ce 20 ème anniversaire du naufrage du Joola.

Citant le Pasteur feu Jacques Sarr, le président de l’ANERV affirme que l’homme rappelle ce matin en cet an 20 de la commémoration du naufrage du Joola inscrit sous le sceau ” du renflouement de l’épave du Joola” de méditer “cette solution abyssale de ceux que nous avons tant aimés, la souffrance de leurs corps et de leur âmes massacrées par la houle. On ne peut pas laisser à la mer tant d’êtres qui nous sont chers et faire comme si de rien n’était”.

Concernant l’insertion socio-professionnelle des orphelins et rescapés, selon Boubacar Ba, ces enfants des victimes et ceux qui ont survécu, et qui ont des qualifications et sont sensibles à la cause de cette tragédie sont plus habilités à répondre au besoin du recrutement pour être en phase aux objectifs du mémorial et le programme ” Xeyu ndaw gni”.