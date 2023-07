AND JEF PADS – AUTHENTIQUE salue la décision courageuse, sage et lucide du Président Macky SALL de n e pas se présenter à l’élection présidentielle de février 2024. Elle constitue indéniablement un acte de haute portée historique et politique. Car elle inaugure une ère nouvelle dans la consolidation de la Démocratie au Sénégal.

Le principe de la limitation des mandats à deux consécutifs accepté par tous devient la règle. Plus jamais il n’y aura de débats autour de cette question. Ce qui aura comme effet induit de renforcer la paix, la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité.

Pour la première fois dans notre pays un Président sortant va organiser des élections sans y être candidat. Le Président Macky SALL devient une référence pour les générations futures.

ANDJEF/ PADS–A félicite le Président Macky Sall pour les grandes réalisations dont nos concitoyens sont fiers à juste titre et qui ont pu être obtenues grâce au labeur, à l’engagement à l’abnégation et au soutien de notre peuple.

ANDJEF/ PADS–A souhaite que cette décision ouvre une nouvelle ère démocratique dans notre pays, dans notre sous-région ouest africaine et dans tout le reste du continent Africain.

Pour ANDJEF/ PADS–A, il s’agira de redonner du sens à des valeurs telles que l’honneur, la dignité, la parole donnée, la responsabilité historique, l’esprit de service dans le respect des règles de vie commune.

Aussi, AND Jëf/PADS–A magnifie chaleureusement, encore plus aujourd’hui qu’hier, la position clairvoyante de son Secrétaire Général Landing SAVANE qui a dit, et répété à plusieurs occasions, depuis 2019, que « deux mandats suffisent » à chaque Président choisi par les sénégalais pour réaliser sa part de chantier dans le processus de développement du pays.

AND JEF / PADS–A souhaite l’organisation d’une élection présidentielle transparente, apaisée et ouverte à tout candidat qui réunit les conditions d’éligibilité définies par les lois et les règlements.

Fait à Dakar le 05 juillet 2023

Le Secrétariat Exécutif