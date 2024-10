Anacim : Pluies et orages prévus dans plusieurs localités

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a communiqué sur la météo du jour. Des manifestations pluvio-orageuses d’intensité faible à modérée sont prévues dans les régions Sud, Est et Centre-Sud du pays, les prochaines 24 heures.

Toutefois, informe l’Anacim, ces manifestations évolueront progressivement vers les régions Centre-Ouest (Dakar, Thiès et Diourbel) au courant de la journée du vendredi.

En revanche, poursuit la note, “dans la journée du samedi, les pluies se limiteront beaucoup plus dans les régions Sud et Centre-Sud du territoire. La chaleur persistera sur le pays avec des pics journaliers qui atteindront 36° à 40°C au Nord et à l’Est, les visibilités seront généralement bonnes. Les vents souffleront de secteur ouest à sud-ouest, avec une intensité faible à modérée”.