Un an après : Toujours pas de solution pour la mare qui entrave Pikine Darou Khoudoss

Une mare de 10 mètres de long persiste depuis plus d’un an près de l’arène nationale de Pikine Darou Khoudoss, paralysant la vie quotidienne et l’économie locale. Malgré les promesses de résolution, cette étendue d’eau stagnante demeure, laissant les résidents dans le désarroi et les commerces fermer leurs portes.

Une situation qui demeure inchangée malgrés le temps qui s’écoule. Le 3 mars 2022, Seneweb a publié un article mettant en lumière une étendue d’eau stagnante dans le quartier de Darou Khoudoss à Pikine. Un tronçon adjacent à l’arène nationale de Pikine est submergé sur une distance de 10 mètres, avec une profondeur atteignant parfois 20 à 30 cm. Cette situation rend la route pratiquement impraticable pour les véhicules, qui sont souvent contraints de faire demi-tour lorsqu’ils se trouvent face à cette mare.

Pour les deux-roues, la seule alternative est de partager le trottoir avec les piétons. Les répercussions de cette eau stagnante sont également ressenties par la population qui la côtoie. En 2022, les problèmes de santé liés à la prolifération des moustiques avaient déjà été signalés. Sur le plan économique, de nombreux commerces sont contraints de fermer leurs portes en raison de l’incapacité d’accéder à leurs locaux, étant donné que les environs sont inondés. Pourtant, le 2 mars 2022, le sous-préfet de Pikine Dagoudane, Oumar Sagna, a effectué une visite sur les lieux, en présence de plusieurs services étatiques, dans l’espoir d’apporter une solution.

Après avoir évalué la situation en inspectant l’ensemble des points d’écoulement des eaux usées et de pluie, il est apparu que les 10 points de transit étaient obstrués par des déchets. De plus, des travaux de remblaiement aux abords de l’arène nationale perturbaient le système de drainage des eaux de pluie. Face à ce constat, Oumar Sagna avait annoncé des mesures : “À court terme, nous avons prévu de déployer des équipes en permanence à partir de demain (jeudi 3 mars) sur les dix points identifiés pour les débarrasser de tout détritus et pour nettoyer tous les petits canaux où l’eau doit s’écouler.”

Malheureusement, ces mesures n’ont pas résolu le problème, car un an plus tard, la mare d’eau demeure toujours présente. Les riverains luttent tant bien que mal contre son expansion en déversant des gravats et du sable.

Il est crucial de trouver une solution permanente à cette situation, car elle affecte gravement la vie quotidienne des habitants de Pikine Darou Khoudoss, ainsi que les activités économiques de la zone.