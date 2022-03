Aliments de bétail et de volaille : L’Etat bloque les prix

Le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a signé un arrêté portant blocage des prix des aliments de bétail et de volaille. Cela, en toute conformité avec la Loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, et le décret n° 2020-2098 portant nomination des ministres et secrétaires d’Etat et fixant la composition du Gouvernement.