Air Sénégal : le nouveau DG trace sa feuille de route

Récemment porté à la tête d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye a procédé à la passation de service avec son prédécesseur, Alioune Badara Fall, mercredi dernier. Au cours de la cérémonie, il a décliné sa feuille. Celle-ci tourne autour de trois axes, selon L’Observateur.

Il s’agit de «l’instauration d’un contrat de confiance» avec les clients et partenaires de la compagnie, de l’adoption de «la culture de la performance» et de la «discipline». L’objectif des mesures qui seront prises en ce sens est, selon la source, de faire d’Air Sénégal «la fierté de tous», la «locomotive du secteur de l’aéronautique au Sénégal».

Lors de sa prise de fonction officielle, rapporte le journal du Groupe futurs médias, le nouveau directeur a annoncé qu’il procèdera «à la remise en service des deux ATR 72-600 et à la mise en flotte de l’A330-900 immatriculé 6V-ANA ainsi que les LET 410».

«Tidiane Ndiaye déclare que les avions dont l’efficacité opérationnelle compromet le déroulement normal de leurs activités seront rendus à leurs propriétaires, rapporte L’Observateur. Cela, pour réduire significativement les coûts de maintenance, des locations desdits avions et autres frais consécutifs à leur indisponibilité, en particuliers ceux liés aux ACMI [Aircraft, crew, maintenance and insurance, Aéronef, équipage, maintenance et assurance, en français)].»

Le nouveau patron d’Air Sénégal mise sur le soutien des pouvoirs publics pour réussir sa mission. «Il dit compter sur l’accompagnement de l’État pour relancer la compagnie, afin de réussir la politique ambitieuse du développement économique et touristique du Sénégal», selon le quotidien d’information.