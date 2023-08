Le Sénégal a réussi à vaincre le Cameroun à l’issue d’un quart de finale intense et d’une fin haletante (80-77). Ce qui permet aux Lionnes de se qualifier pour les demi-finales du Championnat d’Afrique Féminin de Basketball.

Suite à leur victoire lors du match de qualification contre l’Égypte, remporté 71 à 60, les Lionnes ont démontré leur détermination cet après-midi à la BK Arena de Kigali. Ce mercredi 2 août, ce sont les camerounaises, pourtant premières de leur groupe, qui ont amèrement goûté à la revanche d’une équipe qu’elles avaient battue lors du match pour la médaille de bronze en 2021. Cierra Janay Dillard et Couna NDAO ont bien suivi le rythme imposé par Jessica Thomas et Marina Ewono et ont permis au Sénégal de s’imposer 80-77.