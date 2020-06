AFFAIRE THIONE SECK : RENVOI «FERME ET ULTIME» POUR LE 15 JUIN PROCHAIN

La plupart des journaux et sites d’information ont évoqué, hier, le renvoi du procès de Thione Seck jusqu’au 15 juin prochain, pour plaidoiries, dans l’affaire des faux billets où le leader du Raam-daan est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.

Selon Le Témoin, qui revient sur cette sulfureuse affaire, lors de cet énième renvoi, un avocat présent dans la salle lui a fait savoir que l’imperturbable président Chimère Diouf a directement et fermement fait savoir aux deux parties que ce renvoi est ferme et ultime. Comme quoi, qu’il pleuve ou qu’il neige sur Dakar, qu’il y ait Ebola ou corona, l’affaire sera plaidée et jugée le lundi 15 juin prochain.