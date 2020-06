Vélingara : L’Ocrtis saisit 90 kilos de chanvre indien

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Tambacounda de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) a opéré une importante saisie de chanvre indien.

Selon L’AS, dans la nuit du 08 au 09 juin 2020, les éléments dudit service ont saisi 90 kilogrammes de chanvre indien à Sinthian Koundara, dans le département de Vélingara. Cette opération a permis d’interpeller deux individus et de saisir les moyens de transport usités.

Au cours de leur interpellation et dans la course-poursuite, rapporte le journal, l’un des mis en cause est tombé et s’est blessé à la joue gauche. Il a été évacué et pris en charge dans une structure de santé appropriée. Son état de santé est stable.