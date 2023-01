C’est l’ancienne journaliste et liveuse, Mame Maty Fall qui avait donné le scoop sur les réseaux sociaux. Sur son compte Facebook elle avait annoncé l’arrestation de Thiaba Khoy Niang, la fille de Fatoumata Ndiaye “Fouta Tampi”, l’une des souteneuses de la première heure de la masseuse Adji Raby Sarr. Alors que Mame 3 Pommes, qui a donné la nouvelle, avait fait savoir que la jeune dame aurait été arrêtée dans un appartement avec d’autres personnes s’adonnant à des pratiques peu catholiques”, Kéwoulo est allé sur les traces des enquêteurs de la Division Spéciale de la lutte contre la cybercriminalité. Et les raisons comme les conditions de l’arrestation de Thiaba Khoy Niang sont loin d’être celles qui ont été relatées.

Âgée de 20 ans, Thiaba Khoy Niang est la fille ainée de l’ancienne présidente du mouvement «Fouta Tampi» mais aussi son plus radical pourfendeur. Son pire cauchemar. Alors que l’éphémère égérie du Fouta avait réussi à berner tout le monde, en se présentant comme la porte-parole du Fouta et pourfendeur du régime en place, Fatoumata Ndiaye a surpris son monde en se transformant comme l’une des plus grandes souteneuses de Macky Sall. Et de son parti, l’APR. Si ce virage à 180 degré a été salué avec brio par le camp présidentiel, du côté de l’opposition comme des activistes, “c’est une traitrise” qu’il faut combattre par tous les moyens. C’est dans ce sens que l’activiste sénégalais, Ousmane Tounkara, basé aux Usa, mis au courant de l’existence de Thiaba Khoy Niang livrée à elle-même et abandonnée par une mère devenue insulteur attitré d’Ousmane Sonko, le leader de Pastef accusé de viol par Adji Sarr, a décidé de prendre en charge la jeune dame. Finacièrement et à médiatiser, aussi, son histoire «pour l’aider». «Pour atteindre la maman!» Ont regretté des puristes.

Passé le scoop de Ousmane Tounkara, des journalistes ont pris la relève pour transformer la vulnérable jeune dame en un produit médiatique. Et elle ne ratait aucune occasion pour s’en prendre à sa mère. Affaiblie par les attaques médiatiques de sa fille, Fatoumata Ndiaye avait déposé une plainte à la brigade de cybercriminalité contre sa fille. Pendant ce temps, les difficultés de la vie ont poussé Fatoumata Ndiaye «Fouta Tampi» à quitter la capitale pour rejoindre son Fouta natal et échapper aux prix exorbitants du loyer à Dakar. Et, avec les nouvelles réalités, Fatoumata Ndiaye «Fouta Tampi» et sa fille Thiaba Khoy Niang se sont réconciliées. Et la maman, malgré la petitesse de ses moyens n’hésitait pas à venir au secours de sa fille en lui envoyant de l’argent de temps en temps. C’est parce qu’elle aidait financièrement sa fille que la maman a été appelée le mardi dernier. Ce jour-là, des gardiens chargés de la sécurité de la cité Mixta avaient surpris Thiaba Khoy Niang se promenant dans leur quartier. Comme les deux dernières fois qu’ils l’avaient aperçus, ils l’ont interpellé et voulu lui notifier l’interdiction, pour elle, de fréquenter le quartier.

«Quand j’ai été informée de la présence d’une fille mineure dans le quartier et qu’on m’ait dit que c’était la troisième fois qu’on l’avait interpellé, j’ai demandé à ce qu’on me l’amène. C’est ainsi qu’on m’a ramené une jeune fille que j’ai automatiquement reconnue comme Thiaba Khoy Niang puisque elle a été pendant longtemps dans les médias.» A fait savoir Mme Guiro, la cheffe de quartier de la cité Mixta. Après avoir pris le temps d’écouter la jeune dame, d’entendre le drame de sa famille et les fermes résolutions de Thiaba; qui voulait s’installer en Gambie, Mme Guiro a décidé d’agir. «Parce que j’ai senti une réelle volonté de changement chez Thiaba. Et puisqu’elle m’a dit qu’elle avait fait la paix avec sa mère, j’avais appelé Fatoumata Ndiaye pour lui remettre son enfant.» A fait savoir la cheffe de quartier. Alors qu’elle a cru que Fatoumata Ndiaye allait repartir avec sa fille pour recommencer une nouvelle vie, Mme Guiro comme les témoins qui étaient sur place dans le salon de la cheffe de quartier ont été surpris de voir débarquer des policiers venus cueillir la fille de 20 ans.

« Ensuite, nous sommes allés voir l’endroit où Thiaba était avec ses copines. Mais, comme nous n’y avons rien trouvé de suspect là-bas, on a quitté les lieux avec elle. Parce que elle fait l’objet de plusieurs plaintes déposées dans nos locaux. Des plaintes de sa mère et des amies de sa maman. » Ont fait savoir à Kéwoulo des sources judiciaires. Placée en garde à vue pendant presque 72 heures, Thiaba Khoy Niang a fini par être placée sous mandat de dépôt pour « injure publique à ascendant, diffusion de fausses nouvelles et diffamation». Du côté de la cité Mixta, Mme Guiro qui s’est entretenu avec nos confrères de Seneweb se dit «trahie» par Fatoumata Ndiaye. «Une maman ne doit pas livrer sa fille à la police. C’est comme si nous avions participé, avec elle, à piéger Thiaba et à la remettre aux policiers. Alors que nous ne voulions que les aider, la mère et sa fille, à se retrouver. Elle n’a rien fait de répréhensible ici. Et la société doit lui tendre la main parce qu’elle veut vraiment changer.» A martelé Mme Guiro.